精誠(6214)旗下雲服務品牌GARAOTUS與香港在地合作夥伴，將GARAOTUS基因分析（Genomics Analytics As a Service）解決方案，導入香港中文大學生命科學相關的基因分析研究當中，透過HPC（High Performance Computing）技術實現資源最大化，加速基因分析研究發展，有助於研發疾病預防與創新治療，為人類福祉做出貢獻。未來GARAOTUS也計畫將此合作陸續複製到全球各醫療研究機構，且GARAOTUS目前合作觸角也已延伸至新加坡及印度各地，期望未來能協助更多國家加速基因分析研究發展。

精誠集團雲平台架構長暨GARAOTUS負責人薛聖傑表示，疫情期間，醫學領域研究受到全世界矚目，而龐大基因分析所需的HPC運算設備及整體解決方案，在生命科學、疾病預防及創新治療方面，都展現其重要性，因為任何頂尖的基礎科學研究，往往須先透過模型取得足夠數據及印證，才可轉化至臨床研究和應用。這次GARAOTUS與香港在地合作夥伴導入基因應用系統，透過HPC技術協助香港中文大學提升運算效能，大幅優化研究流程，並搭配GARAOTUS Cloud Platform簡易的操作介面，研究人員也能減少技術負擔，專心於議題研究，加速研究成果。

GARAOTUS負責人薛聖傑負責過台灣兩座TOP 500 HPC，以及超過30座以上的HPC規畫設計及建置經驗，專精將HPC及Cloud Computing架構融合，讓Cloud Computing擁有HPC高效能的運算能力之外，還兼具Cloud Computing Service的彈性與服務能力，GARAOTUS技術團隊也在HPC領域除提供企業底層網路建置外，近年整合提供雲服務從基礎層（IaaS）、平台層（PaaS）到服務層（SaaS）的整體解決方案，透過垂直整合的架構優勢，GARAOTUS Cloud Platform能協助不同產業加速應用導入效率，其服務客戶包含全球各大產業，從大型金融產業、高科技製造業到政府公部門。

GARAOTUS團隊長年在開源組織有舉足輕重的角色，2021年9月11日將集結日本、韓國、新加坡等六個國家專家學者的OpenInfra Days Asia，GARAOTUS不僅代表台灣獲邀參加，也預計將發表精準醫療的基因研究如何與開源技術結合，此外，GARAOTUS也將展示如何結合容器技術在大氣模型的研究成果，希望藉此推廣給更多對開源技術有興趣的技術人員。