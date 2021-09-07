2021美國網球公開賽會內賽台灣僅存選手謝淑薇，在女雙16強戰和比利時搭擋梅騰絲(Elise Mertens)，以6比0、6比2擊退比利時組合米聶(Greet Minnen)／凡優伊特凡克(Alison van Uytvanck)，順利晉級8強。

謝淑薇與梅騰絲今年溫布頓收下合作之後首座四大公開賽冠軍，場上搭配起來越來越有信心，這場16強戰開賽就連破對手3個發球局，並靠著梅騰絲的愛司球收下第1盤；第2盤對手比較進入狀況，讓台比組合相對無法像第1盤那樣輕鬆破發，直到第7個破發點，才由謝淑薇靈活的截擊順利破發，隨後第7局再度破發，謝淑薇這方也確定勝券在握。

本屆美網謝淑薇與梅騰絲目前3場比賽都是直落二勝出，總共也只掉了8局，並有3盤對手1局未得，展現溫網女雙冠軍的實力與氣勢，賽後謝淑薇開心在臉書粉專分享與梅騰絲踩健身腳踏車的照片，並寫道：「美網女雙8強門票入手。」

謝淑薇、梅騰絲將在8強戰對壘美國組合麥克奈莉(Catherine McNally)、戈芙(Cori Gauff)，力爭晉級4強。

17歲小將楊亞伊在青少年組奮戰，可惜會內賽首輪4比6、6比7(7)飲恨克羅埃西亞瑪欽珂(Petra Marcinko)，未能更上層樓。