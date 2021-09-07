日本演藝圈新冠疫情慘重，不少大牌藝人都確診，甚至出現醫療資源不夠的現象，因此輕症病患只能在家中隔離，音樂製作人江崎masaru上月確診，短短7天內就從輕症惡化身亡，引起日本社會譁然，就有媒體推測，江崎masaru的病情會快速惡化是有原因的。

據日媒報導，江崎Masaru是女子組合hy4_4yh的製作人，其中組合的成員Yukarin於上月21日確診，江崎Masaru也接受篩檢，結果呈陰性，另一名成員Chanchala 24日宣布確診，江崎Masaru再篩檢卻呈陽性，由於是輕症他只需要在家中休養，沒想到短短時間內，他的病情迅速惡化。

今（6日）江崎Masaru的家人才在其官網公布噩耗，宣布他已經於8月31日去世，頓時掀起熱烈討論，報導指出，江崎Masaru並沒有接種疫苗，暗示他是因為沒有防護力才會導致重症，更舉例先前過世的資深影星千葉真一和染疫的知名女星綾瀨遙，他們都未接種疫苗，更點出日本普遍不重視接種疫苗此事。

江崎Masaru曾為AKB48、織田裕二等作曲，但他為人低調，引此許多個人資料都不詳。事實上，日前綾瀨遙確診，出現發燒、肺部有白影等中度症狀，緊急住院治療後已有好轉，卻引發日本網友不平衡，認為她利用名人光環優先得到治療，「同樣是中度症狀有些人死於家中無人照料」。