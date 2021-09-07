桃園市八德警分局派出所員警6日晚間執行巡邏勤務時，接獲里長報案說轄內有名老翁疑似迷路，趕緊到場處理，礙於老翁說不出住家位置，所幸員警眼尖發現該名老翁之前也有迷途過，調閱資料後將其平安送返家。

八德派出所員警6日晚上8點多執行巡邏勤務，接獲里長電話報案，指稱轄區介壽路二段400多號附近有名8旬老翁似乎有迷途的情況，警方立即趕赴現場處理。

八德派出所副所長曾沛恩、警員黃勇睿到達現場後，發現老翁手足無措獨自站在路旁，立刻上前詢問，據了解該名8旬老翁獨自外出散步，不料走著走著卻迷路，也忘記如何返家，因此獨自在馬路上徘徊許久，加上自己年事已高、體力逐漸不支，幸虧有熱心里長發現，幫忙報警請求協助。

不過警方詢問老翁年籍資料時，老翁支支吾吾無法說清楚，其餘資料也都不記得，所幸此時黃員眼尖突然發現，老翁似乎去年也有走失紀錄，便查詢之前的登記資料，確認其身份就是住在介壽路二段麥當勞附近的官姓老翁，便開巡邏車載老翁返家，家屬也對警方及熱心里長的即時協助非常感激。

八德分局呼籲，民眾家中如有易走失的長輩，可協助在長輩身上配戴易辨識身分的配件，建議家人多留心注意，盡量避免讓其獨自外出，也請大眾如有遇到疑似情形走失人口，可撥打110，警方會立即到場協助民眾平安返家。