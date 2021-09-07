新北市五股首座公有市場與鶯歌公有市場美食廣場改建如火如荼趕工中，新北市場處在板橋市府大廳推出「2021就時對市-新北市場改建改造成果特展」，可讓民眾一窺五股與鶯歌市場未來樣貌，兩座市場預計明年中完工，翻轉市場樣貌。

新北市五股區過去無公有市場，民眾往往得跨區到蘆洲、泰山採買，市府將五股工商立體停車場1樓，改建為現代化特色市場，將設置102個攤位，結合地區特色「綠竹筍」竹林意象。

另鶯歌公有市場有多年歷史，市府結合在地美食設置熱食區、共食區，外觀重新拉皮導入鶯歌紅磚意象等，未來可結合陶博館、新北市立美術館等景點，成為地方新亮點。

市府大廳的「2021就時對市-新北市場改建改造成果特展」首度揭露鶯歌公有市場2樓美食廣場及五股公有市場的未來樣貌，另以科技互動方式讓民眾體驗新北市場的改變，展覽即日起展至12日。

新北市副市長謝政達今參加活動時表示，新北的4年改造8座市場目標預計在明年中提前達標，因應消費型態改變，市府將老市場注入新生命，期望能翻轉市場樣貌，讓各世代都願意在對的時間進入這個對的地方買對的食材。

本次展覽中央展區「新北有好市」展出未來五股市場樣貌模型及鶯歌美食廣場內裝架構；東側展區「未來新市場」展示未來新北市場攤位示範標準，串聯「聲音」科技互動裝置體驗市場交響樂，還有VR裝置可零時差看見市場氛圍，西側展區「翻轉菜市區」則以大型蔬果裝置物介紹市場電商轉型成果，透過手機掃描即可體驗新北市場電商平台。