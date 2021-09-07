世界貿易組織（WTO）前總幹事拉米（Pascal Lamy）表示，中國監管部門加強對科技行業的控制，為全球經濟增添了一個「脫鉤引擎」，這可能會壓制中國的增長前景。

拉米曾任歐盟貿易專員，直接參與加強歐洲在中國貿易和投資一體化的政策，長期以來也一直警告美國試圖將經濟與中國脫鉤所產生的負面影響。外電引述拉米指出，中國的政治趨勢可能會阻滯中國增加數位服務出口的努力，或使其陷入「中等收入」狀態。

對於中國近期的監管行動，拉米認為，這可能是中國國家主席習近平正在進一步邁向加強對經濟控制的策略，好像科技業對大陸的制度和黨構成威脅，雖然跡象顯示威脅尚未存在，但習近平有自己的觀點，認為中國需要與全球市場資本主義進一步脫鉤。如果再加上美國的立場，現時並有了兩個脫鉤引擎。

拉米續稱，從長遠來看，這是一個問題，特別是對於科技服務業而言，因未來經濟的大部分增長將來自這個行業。他形容，對於中國經濟未來的成功而言，這是幾年前所沒有的烏雲。