【旅奇傳媒/編輯部報導】馬祖擁有獨一無二的藍眼淚自然奇景、豐富的戰地風情與令人驚艷的燕鷗生態等觀光資源，一直以來即是離島旅遊的熱門之選，今年透過自行車旅遊的推廣，引領遊客騎乘自行車，用最輕鬆慢遊的速度感受馬祖之美。

▲馬祖有讓人如置身地中海的夢幻美景。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

馬祖國家風景區管理處方正光處長表示，「2021馬祖旅遊微光」將帶來低碳健康的微解封旅遊方案， 從9月18日起至11月30日陸續推出一系列精采活動。今年規劃將藍眼淚結合2021自行車旅遊年主題，內容涵蓋自行車騎遊、舞台藝文、美食品嚐、打卡好康、戰地風光與藍眼淚探訪等在地元素，串連成一場豐富的馬祖觀光嘉年華盛會，馬管處誠摯邀請全國各地的朋友把握中秋佳節與國慶連假的下半年度舒活時光造訪馬祖，共同感受馬祖的多元旅遊魅力！

▲喜愛自行車旅遊的朋友，一起到馬祖跳島遊。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

「2021馬祖騎征壯遊之旅－勇闖離離離島」活動預計於9月18日上午10點在南竿遊客中心前正式啟動，當天將號召具備挑戰型自行車騎乘能力的朋友，參與騎乘南竿遊客中心至媽祖巨神像來回路線，以及另外安排休閒組路線，同時為9月18日至11月30日所進行的「跳島自行車慢遊集點」揭開序幕，參加活動的騎士除可帶回袖套、運動品牌束口袋等紀念好禮，還可參加摸彩活動抽iphone手機等好禮，詳情請上活動通報名網站查詢。

本次期間性集點活動設有金牌勇士獎、銀牌勇士獎、銅牌勇士獎的四鄉五島10處指定景點打卡任務，將廣邀車友，活動期間完成對應的任務即可獲得對應的好禮獎項。沒有自備自行車的旅客，想要體驗以自行車騎行的方式樂活低碳遊馬祖也OK唷，現在可親自至3處遊客中心（南竿、北竿、莒光）辦理借用手續，享受島嶼漫遊追風之樂。

▲馬祖推出一系列微解封旅遊活動。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

「2021微光馬祖嘉年華」將於9月18日、9月19日下午13時在南竿遊客中心前廣場登場，現場安排有迷彩小舞台表演，邀請技藝表演者帶來結合馬祖特色意象的多元演出；「馬祖食客饗宴」共兩梯次，邀請大家品嚐當馬祖風味料理，透過味覺認識馬祖的獨特文化與樣貌。

「微光市集」將邀集在地優質特色商家到現場展攤，邀請遊客用逛市集的輕鬆步調探索馬祖的人情味；「馬祖話小學堂-有獎徵答活動」邀約民眾透過老師有趣的母語教學，深入認識在地獨特的文史特色與魅力；「馬祖特色手作DIY」規劃馬祖傳統風燈教學，共兩梯次開放民眾現場參與手作的樂趣，以上豐富活動內容有興趣參加的朋友請上活動通報名網站查詢。

▲戰地風情也是馬祖迷人旅遊元素之一。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

為擴大遊客參與度，增添旅遊馬祖的趣味，今年規劃有「馬祖夯打卡-抽獎贈禮活動」，9月至11月將設計每月不同的主題打卡活動，民眾只要根據步驟於「馬祖愛趴GO」臉書粉絲團達成任務後，前往指定兌換地點（南竿、北竿、東引、莒光遊客中心）出示發文證明，即可兌換摸彩券抽好禮，9月16日起至10月間更可以獲得好禮一份（9月贈送藍眼淚手工皂；10月贈送紀念口罩組），送完為止。

此外，本次活動正逢中秋佳節，9月18日及19日兩天現場安排有按讚加入粉絲團及填寫滿意度問卷就可參加摸彩的活動，抽獎獎項包括有立榮航空台北南竿來回機票、知名品牌行李箱、Apple iPad平板電腦、Switch遊戲機等好禮，計畫出遊的民眾，別錯過好康抽獎機會。

一起來馬祖卡溜，更多活動資訊：

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