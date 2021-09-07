58歲影帝梁朝偉主演的漫威首部華裔超級英雄片《尚氣與十環傳奇》已上映，觀眾反應相當熱烈，他也馬不停蹄地跑宣傳，接受雙料影后鄭裕玲訪問，收回過去說過36歲退休的話，預告未來的演藝計劃將回歸電視劇。

梁朝偉為了增加電影《尚氣與十環傳奇》的曝光度，上個禮拜到鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》受訪，被鄭裕玲爆料以前公開說過「36歲一定退休」的宣言，事隔多年，梁朝偉表示已經忘記有這回事，推測當年未滿30歲就想著退休，是因為工作量大又辛苦，常常感到無力負荷。

如今回頭看看過去奮鬥的日子，梁朝偉有了新的領悟：「沒有經歷當年的辛苦，就不會有今天的我」，然而近10幾年來，工作量已經沒有像以前繁重，想退休的想法也雲消霧散，如果真的累了休息一下就好，遇到想拍的劇本就開工，他透露回到香港後已經拍了一步港片，接著會到上海拍戲，明年的計畫則是前往溫哥華拍電視劇，這也是他1989年拍完《俠客行》後，隔33年回歸的新作。

鄭裕玲好奇問梁朝偉，如果哪一天不當演員，會改什麼職業？梁朝偉表示可以當運動員，因為他喜歡玩帆船、滑水和衝浪，熱愛能接觸大自然的運動，反觀跑步較為單調，就沒那麼喜歡，但老婆劉嘉玲倒是很熱衷。