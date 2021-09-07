【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫情警戒降至二級後，連日好天氣提高民眾出門踏青的意願，臺南各景區湧現疫情調降二級警戒以來最大的遊客人潮。根據市府觀旅局統計，八月底週末臺南城區國華海安商圈共計逾8萬人、安平老街計有3萬人，孔廟園區及郊區的關子嶺皆有近2萬人；週末兩日頑皮世界共計有近5千人入園，虎頭埤風景區共計近3千人入園、葫蘆埤舉辦水域遊憩體驗及童趣節也吸引近4千人入場、德元埤荷蘭村也有近1千5百人入場，各景區旅遊人數皆創五月以來的新高。

▲遊客在葫蘆埤參加好玩的水上活動。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

臺南市長黃偉哲提醒大家持續做好防疫措施，市府與臺南各家業者也會致力於打造讓大家都能玩得開心與安心的觀光首選城市。在旅宿方面，雖非連續假期期間，臺南旅館與民宿的平均住宿率在週六仍來到8成以上，顯示遊客對臺南安心旅遊環境的支持與肯定，臺南各觀光產業已持續活絡起來。

觀光旅遊局局長郭貞慧表示，臺南致力於防疫與旅遊並重，觀旅局已逐步規劃下半年各式活動，如關子嶺溫泉美食節、夏日音樂節、七股海鮮節、城市音樂節及森山市集等大家熟悉喜愛的活動都會再次與民眾相見。隨著台南市古蹟區、美術館、博物館等熱門觀光景點已陸續恢復開放，台南市府團隊亦持續與各單位共同合作、致力打造讓大家都能玩得開心與安心的觀光首選城市。

▲即日起至10月31日期間台灣好行山博行線推出「營運週年慶回饋免費送」主題活動。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

台灣好行99安平台江線、台灣好行88府城巡迴線及山博行線皆恢復班次，可多家使用；此外，9月6日起山博行線推出「營運週年慶回饋免費送」主題活動，於9月6日至10月31日活動期間，至左鎮化石園區、台南山上花園水道博物館或南瀛天文館購票參觀者，就送山博行線一日券一張（數量有限，送完為止），車票不限使用期限，上車蓋章啟用，歡迎大家多多搭乘。

「2021臺南市水域遊憩體驗活動」也在「官田區葫蘆埤自然公園」拉開序曲，接下來9月18、19日在黃金海岸；10月份於德元埤荷蘭村、天鵝湖 ；11月於虎頭埤風景區接續登場，更多活動快訊，請上台南旅遊網

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