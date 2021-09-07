水梯田T恤展示照

【旅遊經 編輯部報導】

新北首屆「貢寮雞母嶺水T藝術節」即將於10月16至22日在「遇見雞母嶺」登場，另外，為了活動推廣，10月16日還會臉書線上開展，活動中預計讓不同設計的T恤飄揚在水梯田上，傳達那些開不了口的故事，徵件期間即日起至9月30日止，邀請全國民眾一同參展。藝術節期間，T恤參展的民眾與預約報名的民眾，於活動期間可以前往現場觀展。

「遇見雞母嶺」位於貢寮區美豐里山區，早期貢寮雞母嶺地區以水梯田聞名，面積曾高達200公頃，自從1989年廢耕後，水梯田面積下降逐漸沒落。創辦人蕭學苑返鄉以雞母嶺傳統農耕為基礎，加入在地生活文化，花了五年復育貢寮水梯田。去(2020)年與新北市政府農業局合作推動農業創生，導入業界專家資源，優化體驗遊程，並透過設計行動，與設計師合作推出遊程品牌CIS設計，以嶄新形象共同推動農業創生，讓來到雞母嶺的遊客能夠更深度體驗到水梯田之美。

蕭學苑架設T恤

蕭學苑與水T藝術節

為再推廣貢寮水梯田之美，「遇見雞母嶺」今年再與新北市政府農業局、觀光旅遊局及東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處合作，開辦第一屆「貢寮雞母嶺水T藝術節」，邀請在地居民及各地旅客，將印製個人故事照片的T恤掛在水梯田間，藉由飄揚的T恤，傳達一些內心的情感。活動自即日起至9月30日募集參展照片，製成百件T恤，照片內容可以是旅遊、風景、聚會照或者自己設計的圖畫，邀請民眾做為共同參展人。蕭學苑表示，一件件T恤在水梯田上飄揚，水梯田裡的水倒映出旅客們的回憶，這座水梯田是貢寮獨特水梯田地景美術館，展示些心情故事，同時也呈現水梯田之美。新北市農業局長李玟表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，農業創生就是與在地團隊合作發展事業及產業，轉換在地小農各自單打獨鬥跨業合作模式，結合外部資源，以既有地區產業帶動農村旅遊，活絡地方經濟，形成事業及產業，達到在地創生目標。第一屆相關「貢寮雞母嶺水T藝術節」可至「遇見雞母嶺」臉書專頁查詢。

圖片：新北市政府農業局提供