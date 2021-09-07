方文山曾瘋狂創作，寫百首歌詞集結成「歌詞大全」。（圖：ChillNoW短影音平台提供）

方文山擔任「ChillNoW原創音樂賞」評審，他回憶起自己第一次被採用的創作，不但沒有掛名，而且「我卻清楚記得我為那首歌創作了哪七個字！」他第一首被採用的創作，並非廣為傳唱的〈落雨聲〉，而是歌唱團體咻比嘟嘩的〈野孩子〉這首歌中，「我行我素不偽裝」這七個字。

方文山指出，「當時因緣際會，唱片公司正好在修改這首歌的歌詞，想說我這麼一個投稿了厚厚一本歌詞大全的人，怎樣都寫得出幾個字吧！」他笑說，這次經歷對他而言挺有趣，也更讓他篤信「機會是留給準備好的人」，必須隨時要把自己準備好，來面對人生機遇。

其實他成名前有很多創作不被採用的經歷，「以前我們很習慣在100次的嘗試中，可能會有99次被打槍。」他當時為了圓夢四處打工，並利用一年時間瘋狂創作，寫了100多首歌詞作品集結成「歌詞大全」，投稿到各大唱片公司卻屢屢吃閉門羹，直至綜藝天王吳宗憲親自回電給他，這才終於被發掘。

回憶起成名前的甘苦，方文山表示，比稿、退稿、創作不被採用都是日常，「最重要的是創作為你的人生風景及記憶裡，留下了些什麼。」而他日前與王力宏在直播間合體的「即興創作神曲」，吸引300萬粉絲關注，方文山也擔任即將上線的短影音社交平台ChillNoW舉辦的「原創音樂賞」評審，並認為短影音就是這個時代的特色。

「ChillNoW原創音樂賞」投稿時間為即日起至10月22日，獲獎名單預計在11月初公布，詳細活動規劃與徵件方式請上活動報名網站查詢。