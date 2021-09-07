聯亞藥今（7日）代母公司聯亞生技發布重大訊息指出，聯亞將向食藥署申請第二期臨床延伸試驗，召回二期臨床試驗受試者於施打第1針之後的197天±15天施打第3劑，原二期臨床試驗將繼續執行。

聯亞昨（6日）公布施打新冠疫苗第3劑的分析結果，受試者對原始武漢株及Delta變異株皆產生極高中和抗體效價，對原始病毒株的中和抗體平均效價值達4018，比當初接種2劑後14天的102高出37倍，血清陽轉率達100％。

由於施打第3劑保護效果突出，聯亞宣布將向食藥署申請第二期臨床延伸試驗，並召回受試者打第3劑，原二期臨床試驗將繼續執行。

聯亞表示，受試者於施打第三劑後之中和抗體效價4018及血清陽轉率100％，為UB-612第一期臨床延伸試驗之期中分析數據，該一期延伸試驗係委由台中中國醫藥大學附設醫院執行，委由中研院實驗室進行測試所得之試驗數據。