全運會10月16日至21日將在新北登場，新北市長侯友宜今與台新金控董事長吳東亮共同宣告，攜手打造新北全運會主題金融卡，侯友宜語重心長表示，今天剛好是新北市疫情突然爆發嚴重的一天，會用堅定腳步去迎接全運會賽事，落實防疫，讓選手到新北比賽是安心的，才有資格來辦這場賽事。

侯友宜說，昨天幼兒園群聚染疫，包括幼兒及老師有9個確診，事件還在擴大中，面對全運會即將來臨，及疫情不斷的轉換過程，更應謹慎以對、戒慎恐懼，把防疫擺在優先最前面，日本就是在這樣嚴峻疫情下完成東京奧運賽事，新北也會隨著疫情做好滾動式修正，調整防疫腳步步調，將防疫做到位。

新北市體育處處長洪玉玲補充表示，目前防疫部分要求參考東奧模式，所有人員要提出接種疫苗14天證明的小黃卡或比賽前3天的PCR或快篩陰性證明，現場量體溫超過37.5度，就需在隔離帳篷等候，快篩隊會出動，並將檢體送至醫院送驗，如檢體是陰性安全就能進場比賽，如是陽性就聯絡1922由專車載走馬上隔離。

洪玉玲說，已提醒選手要提前3小時到場，賽事場館預計共設置3到4個快篩站；至於全運會是否會開放觀眾入場觀賽，洪說，須視疫情狀況調整，最慢10月初會對外宣布。

侯友宜與台新金控董事長吳東亮今共同宣告「新北全運會Richarｔ聯名簽帳金融卡」正式發布，東奧體操國手丁華恬也到場參與開卡儀式，Richart Life的APP，除可掌握全運會賽程、周邊商品，也提供超過3000家新北優惠商家，並推出線上新北之星票選活動，包括丁華恬、羅嘉翎、連珍羚、黃義婷、林郁婷、湯智鈞、雷千瑩、林穎欣等選手，票數越高，台新銀行也將額外贊助高人氣的新北選手加菜金。