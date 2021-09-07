《HoopsHype》今天統計NBA史上單季球員入選全明星累計次數最多的球隊，結果出爐，由詹姆斯領軍的湖人以59次高居第一。

2021-22賽季湖人詹姆斯17次、安森尼10次、韋斯布魯克9次、安東尼戴維斯8次、霍華8次、隆多4次、馬克蓋索3次。 如果狄安卓喬丹正式加盟，這個數字將來到60次。

2010-11賽季塞爾提克總共56次。歐尼爾15次、賈奈特14次、雷艾倫10次、皮爾斯9次、小歐尼爾6次、隆多2次。

2021-22賽季籃網總共44次。杜蘭特11次、哈登9次、厄文7次、艾卓吉7次、葛瑞芬6次、米爾沙普4次。

2011-12賽季塞爾提克總共43次。賈奈特14次、雷艾倫10次、皮爾斯10次、小歐尼爾6次、隆多3次。

1977-78賽季塞爾提克總共42次。哈弗利切克13次、戴夫賓7次、戴夫考恩斯7次、喬懷特7次、威爾克斯4次、史考特3次、柯蒂斯羅1次。

2020-21賽季籃網41次、2013-14賽季熱火41次、2003-04賽季湖人41次，三隊並列第6。2012-13賽季熱火39次排名第9；2006-07賽季熱火38次、1971-72賽季湖人38次、2017-18賽季騎士38次並列第10。