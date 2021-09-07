靠近地球的約2萬顆小行星中有潛在殺傷力至少有2000顆。（Discovery提供）

看似瑰麗靜謐的宇宙，實則暗藏殺機：超大質量的黑洞、致命的伽馬射線爆發、游離的小行星、暗能量、超新星、千新星... 那裡決不是膽小鬼該待的地方許多殺手在宇宙中逍遙自在，宇宙好像竭盡全力想要致我們於死地。Discovery《星際殺手》（Killers Of The Cosmos）帶來全新視角，將好萊塢明星帶入連環漫畫世界，加入冷酷的黑色懸疑風格，再與最前端的紀實太空科學相結合，

節目由曾演出《冰與火之歌：權力遊戲》裡的「小指頭」的好萊塢明星艾丹吉倫（Aidan Gillen）化身私家偵探，帶領一系列科學家們，探索6個來自宇宙的威脅。包括致命隕石、死亡射線、 太空垃圾、吞天暗星、天外來客、宇宙碎片、科學家們一致認為，總有一天至少其一會發生，只是時間問題。面對這些太空殺手，人類可以有什麼方法可預防？ 科學界又正在進行哪些努力？神探將在全球科學家的協助下，追蹤這些動輒毀天滅地的宇宙災難，並找到破解它們的辦法。

首集節目艾丹吉倫要追蹤的是惡名昭彰的「致命隕石」，也就是太陽系中多到無以估算的小行星，這些小行星從直徑僅幾公尺到數百公里的都有，小行星會繞行太陽，也會受引力拉扯，當他們受拉扯改變軌道時有時就可能會撞上地球。每年約有30小行星會衝向地球，但大多因為體積小、進入大氣層後就燃燒殆盡，變成所謂的流星。

行星撞地球也可以造成物種滅絕的災難，約6600萬年前，一顆約聖母峰兩倍大的隕石從太空中以秒速大約16公里、相當高速子彈速度約50倍的速度直直撞上地球，撞擊地球後將3250億公噸的硫釋放到大氣中，而硫阻擋了陽光、全球因此進入迷你冰河期，幾小時內北美與中美洲的大部分恐龍因此滅絕，世界的發展史也因而改變。為了避免恐龍的悲劇在人類身上發生，全球科學家正齊心合作開發相關的預防科技。

想防患為然，找出潛在的致命隕石是第一要務。20年來，科學家已偵測到靠近地球的小行星約兩萬顆，並以每週新增40顆的速度增加中。其中，最有潛在殺傷力至少有2000顆，他們直徑至少152公尺、距地球不到724萬公里。要如何避免他們撞上地球？馬里蘭州約翰霍普金斯大學的科學家們研究以太空船撞擊小行星使其偏離航道的技術，當太空船以2萬4千多公里的時速撞上小行星時，造成的軌道偏移可能只有0.5毫米，但這樣的毫米之差卻有可能改變小行星將碰撞地球的運行路徑，進而挽救全人類的性命。

對會吸收撞擊力道、由碎片組成的小行星，行星科學家丹杜拉則提出另一個處置之道，那就是派出太空船去牽引小行星，有點像是《星艦迷航記》裡出現的牽引光束，這個過程需要必須花上好幾年、甚至數十年才能達到想要的效果， 但在早期就為這樣微小的改變而努力，對地球來說卻有著攸關生死的差別，結果可以是小行星是迎頭撞上、或與我們擦身而過。

如果及早追蹤到小行星的軌道，人類或許可以避免災難， 但壞消息是... 有很多小行星還沒有被天文系統偵測到。天體物理學家亞當法蘭克憂心忡忡地說：「太空中神出鬼沒的星際隕石才是我們無法預測的『曲線球』，它們用我們想不到的軌道路徑進入太陽系，且速度高達時速幾十萬公里， 萬一有類似這樣的小行星出現直衝向地球，等我們發現的時候已經太晚了。」節目8日起，每周三晚間10點播出。