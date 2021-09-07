據大陸海關總署最新統計，今年前8個月的大陸進出口總值為24.78兆元（人民幣，下同），年增率為23.7％，比2019年同期增長22.8％。其中出口13.56兆元，年增率23.2％，比2019年同期成長23.8％；進口11.22兆元、年增率24.4％，比2019年同期成長21.8％；貿易順差2.34兆元、年增率17.8％。

若以美元計價，今年前8個月的大陸進出口總值則為3.83兆美元、年增率34.2％，並比2019年同期成長29.3％。

在外貿夥伴方面，根據中新經緯報導，今年前8個月對東協、歐盟和美國等主要交易夥伴都呈進出口增長。美國為第三大交易國，中美貿易總值為3.05兆元、年增25.8％，占大陸外貿總值12.3％。其中對美出口2.29兆元、年增22.7％；自美國進口7524.2億元、年增36.5％，目前實現對美貿易順差1.54兆元，

而作為第一大交易夥伴的東協，雙方貿易總值3.59兆元，年增22.8％，占大陸外貿總值的14.5％；歐盟則為第二大交易夥伴，中歐貿易總值為3.42兆元，增長22.1％，占比13.8％。

在貿易方式上，大陸今年的一般貿易進出口增長、比重提升。前8個月一般貿易進出口規模達到15.36兆元、年增率26.9％，占整體外貿總值的62％，比去年同期提升1.6個百分點；加工貿易進出口5.29兆元、年增13％、占比21.3％。