大陸8月出口及進口增速勝預期。大陸海關總署7日公布，以美元計價，8月出口總值2943.2億美元，年增長25.6％，高於市場預期升17.3％。進口2359.9億美元，年升33.1％，亦高於預期增長26.9％。貿易順差583.3億美元，年升2.2％。

海關總署表示，民營企業進出口增速最快、比重提升。首8個月，民營企業進出口人民幣11.92兆元，增長29.9％，占外貿總值的48.1％，比去年同期提升2.3個百分點。

今年首8個月，按美元計，出口年升33.7％；進口增長34.8％。貿易順差3624.9億美元，年增28.9％。

按人民幣計，首8個月，美國為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值為3.05兆元，年增長25.8％，佔12.3％。其中，對美國出口2.29兆元，增長22.7％；自美國進口7524.2億元，增長36.5％；對美貿易順差1.54兆元，增加16.9％。