英國金融和專業服務遊說團體在一份藍圖中表示，英國需要放寬對銀行的稅收，讓從海外雇用人力更加容易，才能協助倫敦在未來五年內超越紐約，成為全球頂尖金融中心。

與英國政府和歐盟有密切聯繫的團體TheCityUK周二發表的一份報告，重申了近幾個月已提出的一些想法，希望能復原倫敦脫歐後的元氣。

該文件稱，從一些衡量指標來看，英國正在流失優勢，倫敦每年都落後紐約，並不斷下滑，而其他金融中心正不斷壯大。紐約在股市方面佔有主導優勢。

英國的脫歐，使倫敦被隔絕了其最大的金融客戶之外，進一步增加了倫敦追趕的壓力。

財政部已經啟動改革，提高倫敦資本市場競爭力。TheCityUK並為倫敦設定一個五年目標，透過修改稅收、簽證和其他規定，來超越競爭對手。

倫敦目前銀行的總稅率為46.5%，比在紐約的銀行高出13個百分點。

TheCityUK表示，成為金融數據中心、永續性投資、投資和風險管理，此對於倫敦超越紐約也至關重要。