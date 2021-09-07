立法院新會期即將開議，預計將啟動修憲委員會運作，民眾黨立法院黨團繼先前提出18歲公民權、動物保護入憲等修憲主張，今再提出廢考監、人權入憲、修憲降門檻與公民提案、並立制改聯立制等四大主張，並呼籲各黨團能開放自家委員連署其他黨委員修憲提案。民眾黨立委張其祿強調，立法院通過修憲案後，仍要交由公民複決，最好的時機就是跟明年地方一起舉行，所以這會期修憲案勢必要成案，否則修憲委員會將宣告失敗，功虧一簣。

立法院修憲委員會預計本會期啟動運作，民眾黨團繼去年提出18歲公民權與動物保護入憲等修憲議題，今再提出廢考監、人權入憲、修憲降門檻與公民參與、並立制改聯立制等四大修憲方向，由黨團總召邱臣遠及黨籍立委張其祿、賴香伶舉行記者會說明。

民眾黨主張降低修憲門檻與公民參與，並已提出修憲版本，張其祿表示，草案明定，立委提修憲案維持四分之一提案，出席且出席委員同意比例降為三分之二，意即從現行出席及決議64席立委降為51席；公民複決部分，經超過選舉人數半數投票，其中超過三分之二同意，就能通過修憲案，同意票門檻將從現在的965餘萬票降低至643餘萬票。

現行修憲案僅能由國會提出，民眾黨提案盼增加公民連署修憲方式，只要百分之二國民連署，即可成案交由公民複決，讓修憲議題更貼近民意。

人權入憲部分，國際間早已有保障核心人權的九大公約如「公民權」、「婦女權」，我國雖已將其中五項，如兒童、身心障礙者權利公約國內法化，但至今都沒有看到任何明確的相關保護，應該透過修憲將人權提升為憲法等級。

至於廢考監兩院，賴香伶說，我國雖然將考試權與監察權獨立分離，但實際行政上考、用分離，造成行政效率破碎；監督上調查權行使強度不足，限縮國會對行政監督效果，若能回歸三權分立體制，可望改變我國行政效率不彰、監督強度不足的憲政體制。

此外，過去選舉採並立制，產生票票不等值的問題，容易造成一黨獨大專制的局面，採行聯立制則能使國會席次充分反映民意基礎、提升國會效能，更有助社會意見多元呈現。

邱臣遠強調，距離上次修憲委員會的組成已經5年，本次修憲是修憲權回歸立法院以來最接近成功的一次，期盼藍綠放下政治偏見，各黨團都能開放自家委員連署，期盼藍綠放下政治偏見，攜手寫下首次由立法院發動修憲成功案例。