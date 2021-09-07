新北市板橋區某國小附幼一名學童染疫，該校停課三天， 7日上午全校消毒，杜絕疫情擴散。（陳怡誠攝）

新北市板橋區某國小附幼一名學童染疫，該校停課三天， 7日上午全校消毒，杜絕疫情擴散。（陳怡誠攝）

繼板橋某幼兒園爆發群聚感染風暴擴大，今又新增2位幼兒及3位家長確診，另又傳出中和某國小學生確診，校方今起緊急停課3天，住在中和的家長表示，雖孩子沒念該所學校，但離家近，擔心孩子外出感染風險增高；不過也有家長認為，有學生確診以後可能成為常態，防不勝防，他不會特別幫孩子請防疫假，一切依照中央指引規定，該停課的時候就配合停課。

另有小一新生家長說，今看到新聞後，雖擔憂但因小一有課程進度，所以仍硬著頭皮送孩子去上課，不過今天是開學後第一天在校用午餐，有特別提醒孩子要勤洗手，架好隔板及用餐完立刻戴上口罩，還準備了酒精讓她帶到學校隨時消毒使用，強調如是住在確診熱區附近，又知道有學生確診，一定會幫孩子先請3天防疫假。

因疫情升溫、感染風暴擴大，新北市長侯友宜昨晚在臉書宣布，新北將視同Delta病毒，即刻起，新北市全面備戰，提升為強化二級警戒！