好萊塢36歲以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot），憑著電影《神力女超人1984》的超高票房而紅遍全球。6月剛誕下3寶的她，近日突然在個人社群平台上曬出「性感床照」，大方秀出超狂的產後好身材，讓網友直呼「不可思議」。

蓋兒加朵在22歲時便嫁給富商丈夫亞隆凡薩諾（Jaron Versano），兩人結婚13年感情依舊幸福甜蜜，也陸續生下2名寶貝女兒Alma及Maya，而今年6月，蓋兒加朵又再生下第3胎，並在IG上曬出一家5口的幸福合照羨煞旁人。只是沒想到，產後短短3個月，蓋兒加朵便突然於IG上曬出火辣床照。

只見照片中，蓋兒加朵穿著一件寬版毛衣，下半身疑似什麼都沒穿，慵懶的躺在床上。雖3張照片都經過黑白濾鏡處理，但由上往下的「上帝視角」，依然讓一雙纖細長腿與性感的翹臀曲線一覽無遺，雖蓋兒加朵的貼文，主要為了慶祝「猶太新年」（Rosh Hashana）的到來，但火辣的好身材還是讓網友們看了直噴鼻血，紛紛留言「身材太好了」、「真的剛生完3個月？」、「老公肯定很幸福」、「這應該是老公視角吧！」、「女神還是一樣美」、「這身材太不科學了」、「好羨慕那雙腿」，短短14個小時就吸引超過238萬人按讚。

蓋兒加朵擁有精緻的五官與178cm高䠷身材，2004年贏得「以色列小姐」頭銜後便代表國家參加「環球小姐」的選美比賽，雖沒有得名但也因此開啟了模特兒之路，登上各大時尚雜誌封面，並進入演藝圈積極試鏡，陸續在《玩命關頭》系列電影及《非法999》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》等電影中嶄露頭角，2017年更憑著《神力女超人》聞名全球，人氣持續攀升。