今年33歲的女星毛曉彤出身戲劇科班，小巧的鵝蛋臉配上秀氣五官，她因演出《天涯明月刀》的南宮翎及《神鵰俠侶》中的郭芙而大開知名度，毛曉彤也接演超夯宮廷劇《後宮甄嬛傳》，飾演「瑛貴人」而大爆紅，私下毛曉彤不時透過社群分享生活點滴，近日曬出扮成學生妹的美照，截然不同的風格，被網友狂讚眼睛享福。

女星毛曉彤外型是標準的古典美人胚子，出道以來演出過許多人氣仙俠劇，而她在2011年接演《後宮甄嬛傳》，飾演的瑛貴人兼具甜美外型與空靈氣質，讓人印象深刻，宮廷劇打扮極美，毛曉彤因此大紅，之後又接演《宮鎖連城》、《錦繡未央》等夯劇，人氣扶搖直上，去年接演了《三十而已》，精彩表現讓她又紅了一波。

毛曉彤扮女學生，甜美模樣讓人心動。(取材自毛曉彤微博)

毛曉彤私下經常透過微博跟粉絲保持互動，也經常更新美照，近日她貼出一組照片，她打扮成了女學生的模樣，讓人眼睛一亮，只見照片中的毛曉彤留著及肩短髮，穿上白襯衫搭配深色連身裙，領口畫龍點睛繫著紅色蝴蝶結，而裙長約莫是膝上10公分，底下是同色系半統襪，讓毛曉彤的修長鉛筆腿一覽無遺。

這套學生妹裝扮照，毛曉彤看著鏡頭狂放電，或玩吹泡泡，或在鞦韆、溜滑梯上玩耍，看上去天真浪漫，畫面非常美好，她寫道：「懷念假期，懷念開學」，事實上33歲的她扮成女學生毫無維和，被讚「永遠的十八歲」、「這也太可愛了」。