中秋佳節將至，民眾無不期待闔家烤肉，農委會為鼓勵民眾中秋節採購漁產，同時，為滿足消費者及公司行號中秋送禮的需求，漁業署委託財團法人農業科技研究院推出漁業嘉年華Ｘ中秋海鮮饗宴網購平台，即日起至10月5日止，於平台消費滿3000元輸入折扣碼「gofish300」即可折抵300元，且全站不限金額免運費，好康多多。

漁業署今日舉辦漁業嘉年華中秋企業消費者團購慶記者會，農委會主委陳吉仲、漁業署署長張致盛、中華民國全國漁會總幹事林啟滄等各產業團體代表連袂出席，漁業署委託財團法人農業科技研究院（以下簡稱農科院）推出漁業嘉年華Ｘ中秋海鮮饗宴網購平臺，自即日起至10月5日止，於平臺購買國產水產品組合，消費滿3000元，輸入折扣碼「gofish300」，可立即折抵300元(需購買同一店家產品)，本次活動計有21家業者、72項產品，如魚酥、烏魚子醬、魚精、膠原蛋白吸凍飲等，不限金額，全站免運費。

漁業署長張致盛表示，受到8月初西南氣流帶來豪雨影響，今年文蛤、牡蠣價格較前幾個月稍高10％，但白蝦與其他漁貨的價格與供應量基本持平，和去年相比落差不到5％。