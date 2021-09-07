越南月餅內含豬肉，秋節前夕有越配大量訂購遭查獲。（移民署提供）

移民署成效良好，徐國勇（左）向署長鐘景琨（右）表達慰勉。（移民署提供）

移民署防堵非洲豬瘟入侵，二週來查獲不明來源豬肉製品99件，總重1108公斤，成效良好，內政部長徐國勇7日前往慰勉，感謝同仁守護台灣豬及產業安全，阻絕了豬瘟傳播管道。

移民署為防堵非法走私肉品從豬瘟疫區輸入，兩周以來全面動員，共計查獲不明來源豬肉製品99件，當中已有5件驗出非洲豬瘟病毒陽性。

移民署8月24日以來動員8632人次，查察2408處餐廳、小吃部、雜貨店、網路商店等，共查獲不明來源豬肉製品1108公斤，有阻斷不法肉品在台販售，另從宣導、蒐集線索及查緝等三管齊下，透過7國語言的宣導圖卡、影片，呼籲外籍人士及國人誤買賣可疑肉品。

移民署表示，新竹市專勤隊同仁透過網路及臉書訊息，於日前查獲32公斤越南豬肉製品，其中有18公斤的火腿及脆骨捲驗出非洲豬瘟「陽性」，積極向上溯源追查進口商，再於倉庫查獲越南豬肉製品212公斤，並報請檢察官指揮偵辦，搜索3處、拘提3名涉嫌人，再查扣越南豬肉製品78公斤，3次合計查獲總重量322公斤。

該批肉品其中 67.5 公斤已驗出非洲豬瘟病毒，另有混雜豬肉的雞肉絲 119.3 公斤與日前在高雄岡山驗出豬瘟病毒陽性的產品外包裝相同，疑為同一批，目前均在檢驗中。

徐國勇7日前往移民署慰問，呼籲中秋節將至，國人及新住民朋友，不要從越南、中國大陸、港澳、印尼、菲律賓、韓國等豬瘟疫區，輸入、郵寄或攜帶家鄉應景月餅，也不要購買來路不明的肉製品，避免誤觸法網，若違規最高可裁處100萬元，從國外郵寄、購買豬肉品也會處7年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金。