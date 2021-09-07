美國CDC研究發現，未接種疫苗的未成年人，感染Delta後住院的比例是已接種的10倍。

2份美國疾病管制暨預防中心（CDC）的研究顯示，在Delta變異株肆虐下，今年夏天美國青少年及兒童的住院率暴增，快要達到1月疫情高峰時的紀錄，不過目前無法證實Delta加重未成年人的病情。此外，接種疫苗也能有效降低住院風險，其中，未接種疫苗的住院比例竟是已接種疫苗的10倍，疫苗覆蓋率低的州，兒童住院率竟是覆蓋率高的州的4倍。

《紐約時報》（New York Times）報導，美國CDC 3日刊出2份針對未成年人感染Delta後住院比例的研究報告，其中一份報告顯示，自6月底至8月中，美國兒童及青少年住院率暴增5倍，不過仍稍微低於1月疫情高峰時的數字。

第2份研究則顯示，疫苗有效降低住院率。在這波夏季疫情中，未接種疫苗的青少年住院率是已經種疫苗的10倍，在疫苗覆蓋率最低的幾個州，兒童住院率是疫苗覆蓋率高的州的4倍。

2份研究都沒有明確說明Delta變異株會加重兒童病情，兒童住院率上升也有可能是因為Delta本身更具傳染力，尤其其中一份研究發現，6月底至7月，住院兒童中的重症比例並未顯著增加。

這2份研究主要追蹤2個國家監測系統的病例，一共監測49州及華府的醫院。

第1份研究發現，自7月以來，17歲以下未成年人的新增確診人數、住院率、急診室就醫比率都上升，研究作者席格爾博士（Dr. David Siegel）表示，「我們看到急診室就醫、確診數、住院數都上升，這可能是因為Delta容易加重病情或是更具傳染力，也有可能是口罩政策等其他因素。」

這份研究發現，在疫苗接種率低的州，兒童送急診及住院的數字是疫苗覆蓋率高的州的3倍，顯示廣泛接種疫苗能夠有效保護兒童。

若細看數字，8月美國4歲以下兒童確診比例達每10萬人有16.2例，5至11歲為每10萬人有28.5例，12至17歲有32.7例。6月疫情較緩時，4歲以下每10萬人僅有1.7例，5至11歲有1.9例，12至17歲有2.9例，顯示這波Delta疫情確實讓未成年人的染疫數暴增。

不過未成年人染疫後住進加護病房的比例並沒有顯著改變。去年8月至今年6月，未成年人住進ICU的比例為10至25%，今年7、8月的ICU比例分別為20%及18%。

第2份研究指出，去年3月至今年8月中旬，美國每名10萬名青少年及兒童有49.7人染疫住院，不過自7月以來，每周住院數明顯上升。6月底，每10萬名兒童中只有0.3人住院，8月中旬住院比例已達每10萬人有1.4人，幾乎快達到1月初疫情高峰時每10萬名兒童有1.5人住院的紀錄。

住院比例暴增最多的年齡是4歲以下幼童，每10萬人有1.9人住院，較6月底暴增將近10倍。

第2份研究也指出，Delta並未導致兒童重症、死亡率升高，6月底至7月期間，約有23.2%的兒童及青少年住進加護病房，9.8%需要呼吸器輔助，1.8%死亡，這些數字幾乎和Delta大流行之前差不多。