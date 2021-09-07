9月2日下午，由上海大學與旺旺中時媒體集團2021兩岸青年城市體驗營頒獎典禮暨結營儀式在上海順利舉行。上海大學黨委副書記、紀委書記段勇，中國旺基金會總經理趙宏利，和來自各合作單位的嘉賓，以及兩岸營員線上線下共同見證2021兩岸青年城市體驗營圓滿落下帷幕。

上海大學黨委副書記、紀委書記段勇在儀式上致辭。他首先向教育部和旺旺中時媒體集團等各合作單位給予的大力支持、精心指導，以及所有工作人員和學員的辛勤努力表示感謝。他強調，作為主辦方之一，上海大學在促進兩岸人才培養、學術科研、思想溝通、情感交流等方面積極貢獻力量，並取得了豐碩成果。他希望兩岸青年城市體驗營能成為上海大學教學科研和對臺交流的一個品牌活動，以文化交流為媒，以學習實踐為介，共同搭建兩岸青年心中的友誼之橋。

2021兩岸青年城市體驗營在上海圓滿結營

中國旺基金會總經理趙宏利在致辭中表示，傳播形式不斷變化，但其溝通世界的價值不會改變，他希望這樣有意義的活動能持續舉辦，同時期待同學們延續在體驗營的學習熱情和友情，把握青春的時光，體驗生命的精彩，通過互聯網的優勢和各地好友分享你們的收穫，一起努力追求心中的夢想。

2021兩岸青年城市體驗營在上海圓滿結營

儀式上，旺旺中時文化傳媒副總經理蕭建華、上海廣告研究院院長楊海軍，分別為各合作單位代表和督導助教頒發感謝狀，感謝他們對本次活動的大力支持與付出。

最佳團隊精神獎、最佳案例實戰獎、最佳作品發佈獎、最佳短視頻個人單項獎等獎項也在儀式上揭曉，此外，今日頭條還專設流量爆棚獎、內容積累獎和人氣體驗官獎三個個人單項獎來鼓勵同學們發揮平臺優勢創作出更多精彩的短視頻。上海大學黨委宣傳部副部長、文明辦主任王晴川，旺旺FixXBody全鏈路驅動院呂筱羽，北京靈銳互動聯合創始人劉繹源，今日頭條講師蔡孟軒分別為獲獎團隊和學員頒獎。經過激烈角逐，第七小組的作品最終獲得全場大獎，上海大學國際部副部長、國際合作處處長、港澳臺辦公室主任崔巍，中國旺基金會總經理趙宏利先生為獲獎團隊頒獎。

2021兩岸青年城市體驗營在上海圓滿結營

2021兩岸青年城市體驗營在上海圓滿結營

2021兩岸青年城市體驗營在上海圓滿結營

2021兩岸青年城市體驗營在上海圓滿結營

此次活動，學員們收穫頗豐。來自南昌大學的張可同學，與高雄科技大學張振翼同學分別在現場和線上分享了自己參加活動的體驗與收穫。他們表示，感謝老師的精心準備和悉心指導，在體驗營與兩岸優秀青年一起切磋學習、碰撞創意火花，將成為一生中難忘的回憶。相信每一位學員都已經在追求創意與卓越的道路上留下了堅定的腳印，帶著在這裏儲備的知識和經驗，去探索嘗試、拼搏創造。隨後，現場嘉賓還為每位學員頒發了結業證書。

儀式尾聲，兩岸營長對活動進行總結。上海大學新聞傳播學院院長嚴三九在講話中用“進取”“專業”“未來”三個關鍵字概括本次活動，他談到，在體驗營中看到了同學們孜孜以求的進取精神和精益求精的專業精神，希望大家帶著這樣的精神與兩岸深情，在未來成為兩岸文化交流的實踐者和推動者。旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛線上上向各位學員取得的成績表示祝賀，並期待同學們能常來常往，體驗營能常辦常新，共同守護這份真情與熱愛。

2021兩岸青年城市體驗營在上海圓滿結營

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據悉，在為期在六天五夜的活動中，來自海峽兩岸150餘位學員（線下60人，線上94人），圍繞旺旺FixXBody和靈銳互動提供的命題，進行短視頻創作、展示和評比，在“今日頭條”平臺發送微頭條300餘條次，向活動主辦方提交了近400條短視頻原創作品，充分展現兩岸青年學子的才華與智慧。

2021兩岸青年城市體驗營在上海圓滿結營

參加當天儀式的嘉賓還有：神旺控股酒店事業部總經理蔡紹雲、神旺大酒店總經理蕭一如，上海大學港澳臺辦公室專員張一帆，旺旺集團中國旺基金會協理林鬱華，上海大學新聞傳播學院黨委副書記韋淑珍，上海大學新聞傳播學院掛職副院長牛盼強，上海大學新聞傳播學院新聞傳播系主任趙士林，上海大學新聞傳播學院廣告學系主任查燦長，上海大學新聞傳播學院副教授鄔盛根等。

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