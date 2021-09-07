9月11日是補上班日，交通部高速公路局分析，以往周六彈性放假時，隔天的國5北上交通量較低且交通狀況大致正常，因此宣布暫停實施12日國5蘇澳至頭城北向入口匝道高乘載管制。

高公局提醒，雖然9月12日不實施國5北向高乘載管制，但當日仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制及大客車通行路肩與主線儀控措施，請用路人務必配合。