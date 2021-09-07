周六補班日 周日國5北上高乘載暫停 12:202021/09/07 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高速公路局宣布，9月12日不實施國5北向高乘載管制。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 9月11日是補上班日，交通部高速公路局分析，以往周六彈性放假時，隔天的國5北上交通量較低且交通狀況大致正常，因此宣布暫停實施12日國5蘇澳至頭城北向入口匝道高乘載管制。 高公局提醒，雖然9月12日不實施國5北向高乘載管制，但當日仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制及大客車通行路肩與主線儀控措施，請用路人務必配合。 台積電獨木難撐 台股尾盤翻黑 薰衣草餘韻 宏泰人壽火速停售六張醫療附約 #國5 #北向 #國5北上 #暫停 #9月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 變相人質 6包機撤離阿富汗受阻 04:102021/09/07 話題觀察 智利批准6歲以上兒童打科興 7成人口完整接種疫苗 09:542021/09/07 國際 周末補班日 國5北向高乘載管制暫停實施 11:232021/09/07 財經 國巨股臨會順利結束 12月30日正式合併奇力新 09:592021/09/07 財經 人民幣國際化再下一城 本幣結算「朋友圈」擴至10國 11:142021/09/07 兩岸 Mu變異株襲亞洲 打疫苗也無效 04:102021/09/07 生活新聞 第三代半導體 有望成護國新神山 04:102021/09/07 財經要聞 智利批准6歲以上兒童接種科興疫苗 09:112021/09/07 財經 台灣塔燒5億 議員批原地踏步 04:102021/09/07 地方新聞 劉鶴發話 支持民營經濟發展不變 04:102021/09/07 產業財經 前英相：西方應為生物恐怖主義威脅做好準備 10:402021/09/07 國際 生活熱門新聞 新北幼兒園群聚感染 醫嘆「如預期爆了」 他：隔離將是大工程 - 生活 新北幼兒園8童確診 恐怖環節曝光 眾人一看驚：慘了 - 生活 新北幼兒園群聚 醫警告Delta幼童化 有3症狀要注意 - 生活 幼兒園再增5確診不排除和機師有關 侯友宜：確定染Delta建議升三級 - 生活 防堵Delta 台中市即起禁戶外烤肉 家門口、樓頂也不行 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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