根據CRIF中華徵信所的調查統計分析指出，2020年台灣製造業的平均毛利率、營業利益率及純益率分別為10.2％、5.1％及8.0％，較2019年的8.8％、3.8％及6.8％呈現明顯成長，並為近三年的新高，顯示歷經新冠病毒疫情，製造業的獲利能力仍在提升。並且預期今年製造業的毛利率、營業利益率及純益率有望分別突破2017年的12.2％、6.7％、9.6％，再創2010年以來的新高。

2020年毛利率前5大行業由光學及精密器械業以35.9％拔得頭籌，並為連續三年在毛利率稱霸。而令人意外的是，在製造業毛利率前5大行業中傳統製造業造業的表現突出，農產品及食品業、橡塑膠製品業、紡織業的毛利率分別以22.4％、18.7％、15.6％排名第2名、第4名及第5名，遠勝資訊電子及通信器材業的毛利率11.2％。至於機械設備業雖以毛利率19.8％排名第3名，不過毛利率則為近三年新低，顯示受到中國大陸製造業訂單下滑的衝擊。

2020年營業利益率前5大行業來看，仍然由光學及精密器械業以19.6％居於王座，並同為連續三年蟬聯王座。橡塑膠製品業、農產品及食品業、機械設備業、資訊電子及通信器材業各以營業利益率9.3％、7.9％、7.1％及6.9％分居營業利益率第2名至第5名行業。不過其中僅有資訊電子及通信器材業為營業利益率連續三年走高的行業，顯示無論是美中貿易戰或是新冠疫情，資訊電子及通信器材業都是全球供應鏈的受惠者。