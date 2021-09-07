高盛銀行周一進一步下修美國今年的經濟成長預測，稱美國消費者前方的道路比先前預期「更加艱難」。

高盛經濟學家Ronnie Walker周一出具報告指出，今年美國總體經濟成長預估為5.7%，低於上月底公布的預估全年成長6%。

8月底高盛出具報告指出，基於Delta變種病毒造成的影響，高盛經濟學家將第三季美國國內生產毛額（GDP）成長預測從9%大幅下修至5.5%，並將2021年全年成長預測從6.4%調降至6%，不如市場預測中值6.2%。

當時高盛表示，8月的外食和旅行等服務支出可能放緩，但我們預期這將是溫和且短暫的下滑。供應鏈中斷的情況將持續更久，因此將今年底美國的核心個人消費支出（PCE）通膨預測調升至3.75%。

在9月出具的最新報告中，高盛則解釋再次下修美國今年成長預測主要因為Delta新冠變種病毒肆虐、支持性的財政政策持續退場，以及需求從商品轉向服務的趨勢，可能導致美國消費者減少支出。此外，供應鏈中斷亦已影響庫存的回補。

高盛經濟學家Walker並在報告中指出，未來美國消費力道強勁增長的障礙增加許多，Delta變種病毒已經給第三季成長帶來壓力，就中期而言，財政激勵措施退場以及服務業復甦放緩，都將成為經濟成長的阻力。

高盛並將年底的失業率預測從先前預估的4.1%調升至4.2%。

不過該報告亦指出，美國的成長力道可望在明年回升，並將2022年美國GDP成長預測從4.5%上修至4.6%。