因應開學，啟翔輕金屬昨天捐贈給政大「幸福防疫門」，師生走進通道之前，必須先量測體溫、手部酒精消毒，走進去之後就會自動感應啟動全身性完整的清消，可協助做好校園防疫。

「幸福防疫門」捐贈儀式，昨天在新開幕的學生餐廳集英樓舉行，政大副校長王文杰表示，非常榮幸在開學前能夠獲贈防疫利器，讓師生健康安全多一道把關，對於政大師生員工來說更是一份非常珍貴的禮物。

啟翔輕金屬科技股份有限公司董事長陳百欽則表示，王文杰是他先前就讀交通大學EMBA時的指導教授，在學期間受到許多教導，因此本次決定將公司研發的產品捐贈給政大。他分享，自台灣受疫情衝擊以來，公司曾經致贈醫院負壓隔離病房與篩檢站，一直在思考後續還能做些什麼。

「篩檢站讓你知道有沒有被感染，不過只做體內篩檢的話，體外消毒很多人也不知道從何著手。」陳百欽說，因為這樣的想法，他決定讓公司研發單位把其他產品都先停下，專注開發防疫通道產品。而在完成防疫通道後，又花了2個月尋找適合的藥液。防疫門產品使用奈米銀與二氧化氯，已通過9項SGS驗證證明安全無虞，同時具備優良的殺菌效果。

啟翔輕金屬總經理何基州則解說防疫門的使用方式與相關機制，經過精密的噴嘴調整，防疫通道內的奈米銀由上方微霧噴灑、二氧化氯則從側面清消，就連腳底也會徹底消毒，降低接觸性染疫風險，發揮高效能智慧防疫。防疫門同時具有量測體溫、酒精消毒和奈米潔淨三大功能，為學校師生安全、健康提供多一層防護。