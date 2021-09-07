新北市板橋幼兒園爆發群聚感染，稍早新北市長侯友宜證實，今再增2名幼兒及3名家長染疫，且不排除是Delta變異株。醫師公會全聯會發言人羅浚晅認為，這起群聚感染事件超乎意想，一旦燒起來就會很可怕，目前需要看3日內的發展，才能斷定危機是否解除。

羅浚晅今（7）日於廣播節目《新聞放鞭炮》中分析，幼兒園群聚感染的危機，目前很難斷定幾天內會解除，需要看這3日內的狀況，因為第一天爆發時發現陽性率很高，就會讓人聯想到5月萬華爆發的那一波，起初篩檢時陽性率也是極高，但兩起事件不一樣的地方是，確診的幼兒與教師是非常緊密的，但是並不會亂跑、足跡非常單純。

羅浚晅表示，這起群聚感染出乎意想，就是幼兒園、安親班及學校會有流動的狀態，「一旦燒起來就會很可怕，問題會很大」。另外這間幼兒園是位在板橋，但老師家住在土城，「聽起來令人覺得很毛，到底是土城燒到板橋，還是板橋燒到土城？」而且土城到板橋之間的連接為捷運板南線，目前匡列、停課的學校皆慢慢分布到江子翠、府中站，他認為一條線有愈串愈大的趨勢。

羅浚晅接著說，以教師喪失嗅味覺的狀態來看，研判是感染英國Alpha變異株，但醫學防疫沒有絕對，因此還是要高度警覺。

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