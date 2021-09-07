中央流行疫情指揮中心日前宣布將開始針對12歲至18歲的青少年施打疫苗。（報系資料照）

將優先為12至17歲的學生族群造冊接種，教育部表示，學生疫苗假以3天為原則，不會列入出缺勤紀錄，在1處國中校門口前，許多民眾7日一早就趕著送學生上課。（范揚光攝）

中央流行疫情指揮中心日前宣布將開始針對12歲至18歲的青少年施打疫苗，而學生如接種疫苗可有3天的「疫苗假」、必要時得延長，勞動部表示，如在疫苗假期間，家長有照顧學生需求，其中1人可以申請防疫照顧假，但不強迫雇主給薪。

為因新冠肺炎疫情、降低感染風險，並讓整體防疫更加完善，衛生福利部及教育部規劃共同為年滿12歲至未滿18歲的青少年，進行疫苗接種服務；依教育部通函指出，此次接種疫苗對象為全國國中、高中、五專前三年及110年9月1日前滿12歲國小學生，包含特教學校、實驗教育、矯正學校及少年觀護所、境外台校、外僑學校、中正預校、大學附設七年一貫學制，針對接種疫苗的青少年，自接種當日起算3日如發生不良反應可以申請疫苗假。

勞動部條件司司長黃維琛表示，在疫苗假期間，家長如有親自照顧學生需求，其中一人得申請防疫照顧假，而疫苗假必要時可以延長、防疫照顧假也可以跟著延長。

勞動部提醒，受僱家長其中1人得請防疫照顧假，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。家長除得請防疫照顧假外，也可以選擇請家庭照顧假、特別休假或事假以為運用。雇主尚不得要求先請畢家庭照顧假或其他假別，始得請防疫照顧假。