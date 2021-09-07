中秋節將來臨，新北市衛生局前往傳統市場、超市、大賣場及人氣知名餅舖等商家稽查及抽驗中秋應景食品，抽驗品項包含月餅、月餅餡類（如鹹蛋黃及豆餡等）及應景烤肉食材，共抽驗86件產品，結果家樂福新莊中港店賣的筊白筍檢出農藥殘留超標。

食品藥物管理科科長楊舒秦指出，檢驗不合格的蔬菜為「家樂福新莊中港分公司」販售的「筊白筍」，檢出殺菌劑「soprothiolane 亞賜圃 0.02ppm（標準：不得檢出）」，已命業者下架回收，並移請南投縣供應商所轄地的衛生單位追查。

楊舒秦說，該筊白筍檢出農藥殘留超標已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款，可處6萬元以上至2億元以下罰鍰。

楊舒秦呼籲民眾，在選購蔬果時應選擇具有良好信譽商家的產品，這次檢出農藥殘留的「筊白筍」屬根莖類蔬菜，去殼後可有效減少殘留農藥，且食用蔬果前均應多加利用流動清水清洗、去皮或切除蔬果的蒂頭、根部等不易清洗之凹陷部位，可有效去除農藥的殘留，以確保食用安全。