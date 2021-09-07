BMW執行長：晶片供應吃緊將持續半年到一年 12:302021/09/07 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寶馬（BMW）執行長席普斯（Oliver Zipse）6日（周一）表示，供應鏈吃緊情況預料將延續至2022年，此說法也粉碎外界對於晶片荒不久後結束的期待。 席普斯在IAA慕尼黑車展指出，「我預期未來6到12個月整體供應鏈的情況將持續緊俏。」 與其他車業高層一樣，席普斯也面臨半導體缺貨以致於汽車產量下滑的挑戰。他提到，長期來看，這個問題將獲得解決，對晶片廠而言，汽車業是具吸引力的客戶。 美港口恐塞到2022年… 航運業：今年沒有淡季 美提前縮表 東南亞授信風險升高 #普斯 #BMW #執行長 #供應鏈 #情況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第三代半導體 有望成護國新神山 04:102021/09/07 財經要聞 遠見CSR 幸福企業楷模獎肯定 巨城Big共好三策略 04:102021/09/07 產業特刊 全球最大鋁土礦出口國 幾內亞政變 鋁價先發難 04:102021/09/07 財經要聞 告別股東價值的年代 07:002021/09/07 財經 《國際產業》跟進一哥腳步 加密貨幣交易所CrossTower進軍印度 10:532021/09/07 財經 《熱門族群》國巨合併奇力新 無敵艦隊再升級 11:272021/09/07 財經 手機貴、補貼降、帳單增 今年購機三傷 04:102021/09/07 財經焦點 BMW預估中國汽車市場2022年銷售好轉 11:222021/09/07 財經 永冠-KY7日參加證交所法說會說明營運展望 11:112021/09/07 財經 《鋼鐵股》鋁價上漲 大成鋼添利 11:442021/09/07 財經 《國際產業》車商看晶片荒短期無解 警告其他缺料已成「新危機」 09:452021/09/07 財經 財經熱門新聞 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 大陸小鵬汽車推出全球首款可騎乘「機器馬」 - 財經 - 工商 高雄設7奈米廠傳聞再起 台積電回應了 - 財經 - 中央社 當沖大戶棄船 改抱晶圓雙雄 - 財經要聞 - 工商時報 花旗出新招 消金執照打包賣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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