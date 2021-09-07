寶馬（BMW）執行長席普斯（Oliver Zipse）6日（周一）表示，供應鏈吃緊情況預料將延續至2022年，此說法也粉碎外界對於晶片荒不久後結束的期待。

席普斯在IAA慕尼黑車展指出，「我預期未來6到12個月整體供應鏈的情況將持續緊俏。」

與其他車業高層一樣，席普斯也面臨半導體缺貨以致於汽車產量下滑的挑戰。他提到，長期來看，這個問題將獲得解決，對晶片廠而言，汽車業是具吸引力的客戶。