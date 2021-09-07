大陸電動車企業小鵬汽車旗下鵬行智慧7日推出全球首款可騎乘智慧型機器馬。小鵬介紹，該智慧型機器馬基於四足機器人架構設計，具備環境多維感知、敏捷穩定運動以及智慧情感交互能力，希望成為「小鵬友的第一個智慧交通工具」。

據瞭解，機器馬擁有汽車級別的智慧駕駛系統，可通過攝像頭、雷射雷達識別環境與物件、構建地圖、規劃路徑，具備自主運動、目標跟隨、自動避障等功能。

同時，機器馬擁有語音交互、人臉與聲紋識別能力，可通過臉部螢幕表達情感，並擁有觸覺感知。機器馬可以滿足小朋友的騎乘需求，也可負重運輸，在電量不足時會自主回到充電座上補給。

工商資訊顯示，鵬行智慧成立於今年3月，何小鵬擔任董事長，經營範圍涵蓋智慧型機器人的研發和銷售、人工智慧硬體銷售、工業機器人安裝維修銷售、服務消費機器人銷售，以及技術服務、開發、諮詢、交流等。目前，該公司已獲得四足輪式機器人、多足機器人腿部總成等專利。