為加快發展保障性租賃住房、房市調控，大陸自然資源部發佈本月1日發布《關於進一步規範存量住宅用地資訊公開》政策，要求各省、自治區、直轄市的自然資源局需完善公開內容，包含準確完整列出每個住宅用地專案的具體位置、土地面積、開發企業等資訊，不得缺漏或使用簡稱，也被解讀有望抑制「囤地為主磨洋工為輔」現象。

所謂的「磨洋工」意指房地產開發商的開發進展異常緩慢，「囤地為主磨洋工為輔」的說法源自於香港開發商。過去也有香港開發商拍下地皮後，10幾年都不出售，就為「囤地」坐等升值。

根據《華夏時報》引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，從此次政策內容看，存量住宅用地的公開，主要包括未動工土地、已動工未竣工土地、未銷售房屋等3類土地，正是存量土地方面值得重點關注方向。

他說透過此次政策，相關資料查詢將更加方便，也有助於更好把握所在城市存量土地市場，將促進存量用地政策的細化與更好利用。