新北市幼兒園群聚擴大，引發不少幼兒家長恐慌。台大兒童醫院院長黃立民指出，幼兒感染新冠肺炎症狀比成人輕微，但幼兒是很好的傳染者，防疫不得馬虎。另外全台各級學校開學，林口長庚副院長邱政洵建議，可參考美國分艙分流的作法，加強防疫作為。

中央流行疫情指揮中心昨（6日）公布新北市幼兒園群聚案，共8名幼兒及1名家長染疫，今天據傳再增5人確診，詳情將待指揮中心下午公布。黃立民和邱政洵皆表示，幼兒感染新冠肺炎雖然大多症狀輕微，但由於幼兒和成人接觸密切，是家庭內傳染的主要貢獻者。

邱政洵指出，兒童感染後的病毒負載率和大人不同，不是因為Ct值高就沒有傳染力，如果大人接觸小孩子，或是玩樂過程沒有執行戴口罩等防疫措施，就有可能把病毒汙染到環境，因此經常扮演傳播者的角色。

昨公布確診的幾名幼兒Ct值比老師高，是否代表已染疫多時？黃立民指出，幼兒體內受體比成人少，病毒不容易繁殖，通常症狀比較輕微，因此幼兒的Ct值不能和大人相比，Ct值高並不代表比較早染疫。

黃立民進一步分析，此次幼兒園群聚有兩種可能性：一種是老師先感染再傳給小朋友，另一種是小朋友先感染再傳給老師和小朋友；如要釐清是哪一種傳染途徑，他建議應該從家長著手，如果家長PCR結果為陰性，建議加驗抗體，藉此找到比較早感染的人，可能就是傳染鏈的源頭。

另外，各級學校開學但學生還沒打疫苗，許多家長擔心孩子在校內染疫。邱政洵以美國為例，校內採固定班級、固定老師、不混班上課的「分艙分流」做法；當然這不容易執行，但目前他認為除了疫苗之外，相關防疫措施也要有完善的規劃。