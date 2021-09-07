美系外資在最新出具的半導體報告中指出，聯發科(2454)第三季營收有機會挑戰財測高標，客戶端的需求比先前舉辦第二季發說會時更為樂觀，惟下半年營收仍會受到產能限制影響，下半年相較上半年成長是有難度的。

美系外資表示，聯發科對2021年的營運表現充滿信心，且2022 年的增長也將持續有5G驅動，聯發科看好第三季營收有機會挑戰財測高標，這主歸功於現在客戶端的需求比先前舉辦第二季發說會時更為樂觀，今年全年營收成長有機會上看逾45%，但聯發科下半年營收仍會受到產能限制影響，下半年相較上半年成長是有難度的，

聯發科第三季財測以美元對新台幣匯率1比28元計算，營收約 1257~1319億元，季增加0~5%，年增加29~36%，毛利率落在44.5~47.5%，含員工分紅的營業費用率則為2226%。

展望2022年，美系外資表示，聯發科在5G滲透率將持續提升之下，將成為營運主要的增長動力。面對晶圓代工漲價，聯發科在過去幾個季度中，均有將晶圓端漲價成本轉嫁予客戶，藉此將有利其支撐2022年毛利率，然而與此同時，智慧手機製造商也可能轉向低端5G SoC，以保持BoM(物料清單)成本相似。