和泰車(2207)9月的進口車交車無虞，且本月起陸續推出新車，公司維持全年台灣車市銷量預估44萬台，自家乘用車挑戰15.4萬台新高目標不變。和泰車上半年本業加業外均優，業績創新高，今年營運亦可望再創新高紀錄。

和泰車日前參加券商舉辦的法說會，針對晶片缺貨問題，和泰車管理本部協理劉松山指出，目前每週與母廠確認相關交車情況，確定9月的交車不會受影響。

今年5、6月夏季競賽期間，和泰車針對熱銷車款提前準備較多庫存，但今年遇到疫情，需求遞延，因此目前進口車銷售佔最大宗的RAV4庫存還算充足，至於Camry、Sienna等本來接單量就超過配額，持續供不應求，以及Lexus進口車等庫存相對不足，未來就較有可能受到新一波疫情造成晶片缺貨加劇影響。

展望下半年，和泰車表示，目前購車人潮已逐步回溫，7、8月推出零利率、贈品、現金折扣等優惠，買氣已經逐漸拉升；展望今年，隨著疫情逐步趨緩，加上政府汰舊換新補助的利多延續，維持全年台灣車市銷量規模44萬台預估，和泰車本身銷量預測保持15.4萬台，為歷史新高。

另外，後疫情時代，物流業蓬勃發展、帶動今年前8月5噸以上商用車銷量較去年同期成長22.9%、3.49~5噸車成長55.5%，公司預期商用車全年銷量9350台，也為新高紀錄。

和泰車上半年Toyota加上Lexus雙品牌共銷量71841台車，年增0.54%；營收1329.62億元，年增16.33%；歸屬母公司業主淨利91.55億元，年增36.36%，EPS 16.76元。

和泰車今年乘用車、商用車銷量均再挑戰新高，也預期子公司下半年營運保持穩健，法人預估，和泰車今年營收、獲利將續寫新高紀錄，EPS上看30元。

迎接第四季旺季，和泰車旗下兩品牌9月都將有新車型推出，預計本月將推出Corolla Cross GR SPORT版新車，月底前有Lexus首款純電動車正式導入台灣。Lexus並宣布推出22年式RX 300全新推出曜黑時尚版，限量300台即起正式展售。