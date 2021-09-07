新北市爆發幼兒園群聚感染，基隆市長林右昌今天上午舉行市務會議時宣布，確診個案16143上月底曾到五堵隧道騎自行車，風險雖低，但基隆與雙北臨近，必須提高警覺，市府為超前部署，成立快速打擊機制，只要有疑似個案，將由醫療單位進入校園使用移動式PCR儀器，進行重點式篩檢。

林右昌表示，案16143於8月29日下午2點至4點曾在基隆與新北交界的五堵舊隧道騎自行車，由於場域是開放空間，個案也有配戴口罩，因此風險偏低，但近日雙北校園陸續出現確診案例，而基隆鄰近在旁一定要提高警覺，必須比其他縣市更嚴謹，超前部署，採取加強版防疫措施。

他說，基隆已經連續27天零確診，絕對要嚴陣以待，因此，要求各學校校長在防疫上，必須全面提高警覺，並加強教職員、學生落實自主健康監測及通報，他說，目前校園防疫已完全落實，從校門口到教室班班都有自動手部消毒機，以及空氣清淨機、紫外線消毒燈。

林右昌指出，為超前部署，市立醫院成立快速打擊機制，若校園出現疑慮個案，醫療單位將進入校園，使用移動式PCR儀器，進行重點、快速篩檢，只要20分鐘內就可以得出結果，並立即做處置，讓家長及師生可以安心在校園活動。