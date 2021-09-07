日本外相茂木敏充上周五宣布，將於9月中旬再捐贈AZ疫苗給台灣，並於今天下午抵達台灣。駐日代表謝長廷在臉書發文表示，最近看民間向德國採購疫苗就知道至少要二個月，而日本才用一個星期就可以支援到貨，證明5月底台日建構的這套提供模式是正確的。

謝長廷說，當時也試談購買或權利轉讓等方法，發現更花時間，手續更繁雜。但這個模式需要雙方友好、信賴，人民和議會支持。

謝長廷強調，台日急難相助，已經成為模式，其實我們沒有一直伸手要求，五月間我們評估未來發展，透過正式管道，以書面說明台灣九月底可能不足900萬劑疫苗，請求日本支援一部分，日方依他們的現貨、產量、疫情、日本本國需要、其他國家的需求等判斷，陸續提供給我們，我們感謝，也努力回報，尋求其他醫療資源共同防疫，這是善的循環，美好的互動模式。

外交部發言人歐江安說，日本是目前全世界捐給台灣最多疫苗的國家，對於雪中送炭的友誼，我們表示由衷感謝。尤其當前國際疫苗供需失衡，日本本身也有疫情的挑戰，但還是慷慨捐贈台灣。我們也會跟日本政府共同合作研議如何讓有意願的在台日僑接種AZ疫苗，以保護自己、家人、朋友與全體社會，讓疫苗施打率與普及率提升。