台中市議員楊典忠日前將戶籍遷到沙鹿區鹿寮的非自用住宅改為自用住宅，稅率比較低，卻引起外界揣測是否為立委選戰卡位。楊典忠今天說，當時由他女兒前往辦理，戶政事務所就有人喊「楊議員要搬到我們沙鹿喔」。他問市長盧秀燕可否把戶政資料洩密？或無公務理由進電腦查閱個人資料？市長盧秀燕強調，當然不可以。民政局長吳世瑋說，如有洩漏個資一定查辦到底。

「戶政資料、個資外洩？」楊典忠今天質詢民政局長及市長盧秀燕，戶政個人資料可以外洩嗎？9月1日他由女兒到戶政所代把戶籍遷入沙鹿，當時就有人喊楊議員要遷到我們沙鹿了喔，歡迎！他要求民政局徹查，他女兒代遷戶籍卻全世界都知道，要求應調閱監視器錄影帶查個明白。

楊典忠指出，如有非職權人員進入戶政所電腦，查閱他的個資是否違法？他要求人事、政風等機關徹查。吳世瑋強調，沒有公務處理上的需要，絕不允許。政風處長詹政曇表示，市府會進行調查。

楊典忠日前將戶籍遷到沙鹿區，被外界揣測是有意卡位第二選區立委選戰，他為破除坊間的不實謠傳，特又把他的戶籍又遷回清水區；還在臉書公開澄清外，今天慎重在市議會公開澄清，並要求市府相關單位追查是否「個資」遭人洩漏。