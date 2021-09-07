新竹市長林智堅拋出竹竹合併議題，新竹縣長楊文科也樂觀其成，甚至還希望夠升格，不過有地方民代擔心竹竹合併後，恐將擠壓原鄉地區資源分配。立法委員高金素梅7日到新竹出席清華大學原住民科學發展中心動土儀式時，強調與其談大新竹縣市合併，不如早點畫出原住民自治區。

大新竹縣市合併議題火熱，但新竹縣有民代憂慮恐將壓縮原鄉地區資源分配，對此高金素梅表示，不管政府未來的想像、政策是什麼，她認為在資源或政策上不要因為合併與否，而不把資源公平的分配。

高金素梅強調，如果政府有轉型正義，能夠找回原住民的土地正義，對原住民族來說，最期待的是原住民未來的自治區。高金素梅表示，自她進入立法院將近20年，自治談了20年，即使蔡政府談轉型正義、總統府也有原住民族歷史正義與轉型正義委員會，但幾乎都不討論自治問題，她期待政府能夠承諾原住民素，盡速畫出自治區。

新竹市原住民籍議員林慈愛也表示對大新竹合併有一點擔心，包括區域的畫分等等都需要時間與空間來磨合，必須要跟地方多溝通、經過地方的意見，她也十分擔心原住民權益受到影響，恐再被邊緣化，她認為大新竹合併仍需顧慮原住民族的權益。