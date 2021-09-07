駐日代表謝長廷透露日本捐贈給台灣的第4批AZ疫苗，有64000劑。(取自謝長廷臉書)

日本第4度捐贈給台灣的AZ疫苗，於今(7日)下午到貨，外交部發言人歐江安今表示，日本是目前全世界捐給台灣最多疫苗的國家，對於雪中送炭的友誼，我們表示由衷感謝。駐日代表謝長廷今中午也在臉書PO文，深深感謝日本政府持續支援台灣，並回應台灣朋友的問題，其中關於「一直向日本要，會不會不好意思？還會有支援嗎？」謝指出，「其實我們沒有一直伸手要求」。

謝長廷近12時30分在臉書貼文指出，日本第4批提供的AZ疫苗6萬4000劑，飛機下午抵達桃園，深深感謝日本政府持續支援台灣，深情厚誼，台灣人民不會忘記，而有些台灣朋友的問題，也在臉書簡單說明。

關於疫苗到貨時間很快？謝長廷說，沒錯，5月底台日建構的這套提供模式是正確的，當時也試談購買或權利轉讓等方法，發現更花時間，手續更繁雜，最近看民間向德國採購疫苗就知道至少要2個月，而日本才用一個星期就可以支援到貨，但這個模式需要雙方友好、信賴，人民和議會支持。

另外，不少國人問：「一直向日本要，會不會不好意思？還會有支援嗎？」謝長廷指出，台日急難相助，已經成為模式，其實我們沒有一直伸手要求，5月間我們評估未來發展，透過正式管道，以書面說明台灣9月底可能不足900萬劑疫苗，請求日本支援一部分，日方依他們的現貨、產量、疫情、日本本國需要、其他國家的需求等判斷，陸續提供給我們，我們感謝，也努力回報，尋求其他醫療資源共同防疫，這是善的循環，美好的互動模式。