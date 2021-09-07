前美國網協主席亞當斯(Katrina Adams)最近出版了新書《Own the Arena》來講述她身為女黑人的統御領導術，她在書中分析，大坂直美的心理陰影來自2018年美網決賽的小威廉絲(Serena Williams)。亞當斯當時是網協主席，她還說了一句很多餘的話：「這不是我們想看到的結果。」

那句話在旁人聽來簡直荒唐，她不想看到大坂直美摘冠嗎？亞當斯至今都很後悔說錯話了，她在網路被罵得很慘，大家批評她偏袒小威。亞當斯解釋她的原意並非如此，她只是希望「比賽正常的結束」而不是看到小威崩潰對主審發飆。

地主觀眾排山倒海的噓聲也傷害了大坂直美，亞當斯對《紐約郵報》說：「那些人不是噓她的，但是她才19歲哪能明白呢？我可以想像如果我是她，我在生涯首座大滿貫冠軍遇到這種事，我也會深受打擊，這種負面的第一印象是永遠揮之不去的。」

大坂直美今年輸給年輕女將費南德茲(Leylah Fernandez)，除了她不擅長對付左撇子，她從法網、奧運以來的心情都還沒平復，賽後勉強擠出微笑向對手點頭致意，宣布暫離網壇休息一段時間。

亞當斯看了非常難過，小威可能驕橫慣了，發完脾氣就像沒事一樣，亞當斯則有強烈的罪惡感。亞當斯事後多次聯繫大坂直美，試圖澄清當時的誤會。亞當斯為大坂直美叫屈說：「這個世界鼓吹人們坦率做自己，當他們真的做到了，世界又反過來批評他們。」