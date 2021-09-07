立法院新會開議在即，時代力量立法院黨團於今提出新會期28項優先法案，主軸為「要生活、要健康、要安全」，希望本會期優先處理囤房稅、家庭照顧假、育兒津貼等相關修法修法。另外，行政院長蘇貞昌日前裁示環保署，應積極修訂溫管法，並納入2050淨零排放目標，時力黨團認為，我國有必要檢討目前的保守減排目標，並徵收有效碳費，時力已提出修觀環境修法草案，呼籲行政院盡速提出修法版本送立法院審議。

時力黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今舉行記者會，說明新會期時力黨團優先法案。邱顯智指出，根據內政部統計，今年房價與房租仍雙漲，但空閒住宅數已從2000、2010、2020年分別自123萬上升到155萬、166萬，顯示台灣房價越高、空閒空屋卻越來越多。而政府針對租屋統計，目前僅對母體粗估出 87.6萬戶，顯示未有完整的數據下租屋黑市問題仍舊存在。立法院新會期應積極排審在野黨皆已提案，也是民進黨曾主張的「囤房稅法案」。

家庭照顧政策，現行家庭照顧假及育嬰留停津貼並不充足，一年僅有7天的家庭照顧假；而現行育嬰留職停薪津貼額度僅有月投保薪資的八成，對新生兒家庭仍是相當大的重擔，政府雖公告可多請2天產檢假，但修法前並非強制，許多雇主不願向政府申請薪資補助，甚至不同意勞工多請。時代力量將提出《性別工作平等法》及《就業保險法》修法草案，減輕雙親在職場遇到的阻礙與困難。

針對氣候變遷問題嚴重，蘇貞昌事前指示環保樹，應盡速提出溫管法修訂，訂定2050淨零排放目標。陳椒華表示，時力在上會期已經提出修法版本，主張我國有必要檢討目前的保守減排目標，並徵收有效碳費，請環保署於新會期盡快提出修法版本到立法院審查。

中華代表隊在東京奧運表現亮眼，奪牌數創下佳績，讓國內再度掀起體育熱潮，蔡英文總統並表示，2024巴黎奧運將會延續黃金計畫，王婉諭肯定政策方向，但她認為，下次黃金計畫應該廣納更多項目的選手，藉以提升整體的體育環境。

王婉諭表示，單項協會的改革也勢在必行，2017 年《國民體育法》修正後，協會仍有許多問題急需改革，像是民眾參與淪為形式、人事輪替、利益迴避制度不夠週全、體育團體重要幹部遴選欠缺排黑條款等，對此，時力黨團也提出修正草案，呼籲這會期能夠優先審查，讓選手能獲得更多保障。