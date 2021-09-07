CRIF中華徵信所7日公布2021年版《台灣工商業財務總分析》調查統計分析結果顯示，示即使有疫情連年干擾，台灣製造業獲利能力有望創12年新高，2020年台灣製造業平均毛利率、營業利益率及純益率為近三年的新高，由於毛利率前5大行業中排名第三的資訊電子製造業，尚未達到獲利頂點，預期今年有希望再創2010年以來、12年來的新高。

以CRIF中華徵信所製造業2碼行業18大類分類來看，2020年毛利率前5大行業由光學及精密器械業以35.9％拔得頭籌，並為連續三年在毛利率稱霸。該單位研究團隊指出，令人意外的是，在製造業毛利率前5大行業中傳統製造業造業的表現突出，農產品及食品業、橡塑膠製品業、紡織業的毛利率分別以22.4％、18.7％、15.6％排名第2名、第4名及第5名，遠勝資訊電子及通信器材業的毛利率11.2％。

至於機械設備業雖以毛利率19.8％排名第3名，CRIF中華徵信所提醒，不過該行業毛利率則為近三年新低，顯示受到中國大陸製造業訂單下滑的衝擊。