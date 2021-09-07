LED廠商華興（6164）7、8月營收均維持在8000萬元高檔以上，預期第三季營收保持第二季的水準，展望下半年低溫照明進入傳統旺季以及UVC消毒產品等新事業助益，公司目標下半年營運持續保持穩定。

華興第二季順利轉虧為盈；展望第三季可望持續平穩，主要隨著外銷加溫，尤其低溫照明產品出貨進入傳統旺季，另外，包括節能照明產品及UVC消毒產品等新事業也將持續發展，預期低溫照明動能可望延續到第四季；公司也力拚下半年營運維持每季持平。

華興7、8月營收維持在8000萬元以上水準，其中，7月營收8563萬元，年增56.58%，8月營收8015萬元、年增35.36%，累計前8個月營收約6.28億元、年增22.83%。預估第三季營收可望與上季持平，年增率則上看40%。

華興第二季營收成長及成本控管得宜，營運轉盈；華興第二季營收2.38億元、季增6.76%、年增15.2%，毛利率提升到26.97%，營業利益422萬元、歸屬母公司淨利778萬元、每股盈餘0.08元。上半年營收4.6億元、年增16.33%，上半年每股盈餘0.04元，也比去年同期轉盈。

華興目前LED元件占營收比重約55%，主要應用於工控裝置設備、指示照明等利基型應用，低溫照明占比約10%-15%，其他各項商用照明、一般照明、家電應用等，合計比重約25%-30%。另外，預估新事業今年營收比重達5%-10%之目標應可達成。