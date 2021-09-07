移民署防範豬瘟有成，兩週來查獲 不明來源豬肉製品99件總重1108公斤， 內政部徐國勇部長特於今日上午赴移民署慰勉同仁的辛勞及努力，也感謝同仁守護台灣豬及產業安全，阻絕了豬瘟傳播的管道。

移民署防治非洲豬瘟查緝成果豐碩，徐國勇親慰問直喊讚。(戴志揚翻攝)

移民署防治非洲豬瘟查緝成果豐碩，徐國勇親慰問直喊讚。(戴志揚翻攝)

為防堵非法走私肉品及加工肉製品從豬瘟疫區輸入，阻絕病毒傳播，移民署全面動員人力，查獲不明來源豬肉製品99件當中已有 5件驗出非洲豬瘟病毒陽性。其中，新竹市專勤隊同仁透過網路及臉書訊息，於 日 前 查獲32公斤越南豬肉製品，其中有18公斤 的火腿及脆骨捲驗出非洲豬瘟「陽性」，乃循線 向上溯源追查 進口商 一舉 於倉庫查獲越南豬肉製品212公斤，並報請檢察官指揮偵辦，搜索3處、拘提3名涉嫌人，再查扣越南豬肉製品78公斤3次合計查獲總重量 322公斤，其中，67.5公斤已驗出非洲豬瘟病毒 另有混雜豬肉的雞肉絲 119.3公斤與日前在高雄岡山驗出豬瘟病毒陽性的產品外包裝相同，疑為同一批，也正在檢驗中 。

移民署各縣市專勤隊除透過多元及多語管道，掌握相關查緝來源及線索外，並 積極與地方政府 警政、 衛政及農政等 單位通力合作，加入地方查緝民生犯罪平臺小組 ，並建立聯繫管道從上、中、下游全面阻絕來源不明走私豬肉製品，並從宣導、蒐集線索及查緝等三管齊下，透過7國語言的宣導圖卡、影片， 加強 清查網購、臉書、食品行、餐廳、小吃部及倉儲業者， 從8月24日以 來動員8632人次，查察2408處， 共查獲不明來源豬肉品1108公斤，因查獲數量龐大，影響社會經濟層面甚鉅，徐國勇部長極為肯定。

中秋節將至，徐國勇部長呼籲國人及新住民朋友們，不要從越南、中國大陸、港澳、印尼、柬埔寨、菲律賓、韓國等豬瘟疫區，輸入、郵寄或攜帶家鄉應景月餅、肉品或含肉類加工食品來臺，也不要購買來路不明的肉製品，避免誤觸法網，若違規最高可裁處新臺幣100萬元，從國外郵寄、購買豬肉品也會處7 年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金。