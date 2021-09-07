新冠肺炎在新北市幼兒園爆發群聚感染，讓父母憂心忡忡，怕孩子不懂表達自己的身體狀況，延誤病情或增加傳染危險。對此，皮膚科醫師蔡逸姍指出，孩童染疫後，除了會有像感冒般的上呼吸道感染症狀之外，如果觀察孩子的舌頭有特殊「草莓舌、地圖舌、變得腫大」等狀態時，也要特別注意。

感染新冠病毒，約有四分之一的患者會出現口腔病灶，像是舌頭變紅、變腫、出現紅斑或是點狀草莓舌。(圖/取自蔡逸姍醫師粉絲頁)

地圖舌。(圖/Shutterstock)

蔡逸姍醫師指出，根據一份今年發布在英國皮膚病學期刊的研究指出，針對超過6百位輕度到中度新冠肺炎患者的觀察後，發現有25%比例有口腔病灶，其中多數為舌頭發炎、紅腫，或者形成如地圖般的紅斑(地圖舌)、舌頭呈點點狀的草莓舌，這些表徵都值得提高警覺。

蔡逸姍醫師強調，除了地圖舌、草莓舌之外，還可能出現「巨舌」，指的是染疫後的患者即使已經病情好轉，卻可能出現舌頭腫大的後遺症。蔡醫師以美國的男性案例來說，甚至需要開刀才能紓解巨舌症狀。

蔡醫師指出，部分新冠肺炎患者會出現口腔表徵，研判是因為冠狀病毒必須跟人體細胞的ACE2接受器結合才能運作，而舌頭上有大量ACE2受體，因此舌頭容易出現染疫後的外顯症狀，可以結合其他呼吸道等症狀，列入觀察的重點之一。

不過醫師也提醒，會造成舌頭變化的疾病，除了新冠病毒之外，在幼兒還有川崎氏症、猩紅熱和金黃葡萄球菌感染毒性休克症候群等等。無論如何，只要觀察到孩子的舌頭有異常狀態，最好盡快就醫確診，不要輕忽。